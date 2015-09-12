بالصور.. 43 مرشحًا بينهم 4 سيدات بعد غلق باب الترشح بجنوب سيناء

أغلق باب الترشح الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السبت، بعد أن تقدم نحو 43 مرشحًا لمجلس النواب بجنوب سيناء بأوراقهم إلى لجنة الانتخابات بمحكمة جنوب سيناء الابتدائية، برئاسة المستشار راضى عبد الرازق محمد رئيس لجنة المحافظة، وعضوية كل من المستشار سالم محمد إبراهيم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار محمد حسن حافظ رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار سالم محمد إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبد الرحيم العلاوى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمستشار عبد الله البربرى رئيس هيئة قضايا الدولة.

وأكد المستشار راضى عبد الرازق رئيس لجنة المحافظة سيتم استقبال الكشوف الطبية للمرشحين حتى يوم الثلاثاء المقبل، مشيرًا إلى أنه تقدم نحو 19 مرشحًا بدائرة أولى شرم الشيخ - دهب - نويبع - سانت كاترين – طابا، منها كل من صالح حميد عطو حزب مصر الحديثة، وعطية موسى جبلى، وسليمان محمد عطيوى سلمان حزب الوفد، وخالد محمد على عمار السلام الديمقراطى، وجيفارا محمد الجافى مستقل، ومجدى سيد عويس مستقل، وأحمد حامد إسماعيل أحمد مستقل، صلاح فرج بريك عودة حزب المصريين الأحرار، صباح نويجع حسان مستقل، حسين موسى خضير محمد مستقل، هشام محيى الدين هاشم حزب الصرح المصرى الحر، طارق عبد اللطيف الألفى البنا مستقل، كمال عبد الحميد على سلطان مستقل.

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