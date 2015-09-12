144 مرشحا للبرلمان بأسوان بعد غلق باب لجنة تلقى طلبات الترشح

تقدم اليوم السبت،17 شخصا بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية بأسوان، حيث اختتمت اللجنة العامة للانتخابات بأسوان اليوم أعمالها بعد أن استقبلت على مدار 12 يوما 144 مرشحا تقدموا بأوراقهم لخوض الانتخابات البرلمانية

والمرشحون موزعون على دوائر محافظة أسوان الخمسة، حيث تقدم للترشح بدائرة أسوان 33 مرشحا وبدائرة مركز دراو 25 مرشحا وبدائرة مركز كوم أمبو 24 مرشحا وبدائرة مركز إدفو 46 مرشحا وبدائرة مركز نصر النوبة 16 مرشحا.

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