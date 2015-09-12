لجنة الانتخابات بالأقصر: 92 مرشحا للبرلمان بعد غلق لجان تلقى طلبات الترشح

صرح المستشار فواز إبراهيم رئيس اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، أن عدد المرشحين المحتملين الذين تقدموا بأوراقهم للانتخابات البرلمانية فى اليوم الأخير بلغ 24 مرشحاً، ووصل إجمالى المرشحين المحتملين لـ92 مرشحاً بدوائر الأقصر الخمسة.

وأضاف المستشار فواز إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من أعمال استلام أوراق المرشحين المحتملين، ومن المقرر أن تبدأ اللجنة فى فحص تلك الطلبات للوصول للقائمة النهائية عقب استبعاد من يثبت عدم صحة أوراقه وباقى الإجراءات القانونية للجنة.

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