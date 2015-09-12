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ضبط 798 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بقيادة مدير أمن الفيوم

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ضبط 798 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بقيادة مدير أمن الفيوم ضبط 798 مخالفة مرورية متنوعة فى حملة بقيادة مدير أمن الفيوم
قاد اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، حملة مرورية مكبرة، شارك فيها ضباط إدارة البحث الجنائى وضباط إدارة مرور الفيوم وضباط شرطة المرافق والقوات النظامية والبحثية مدعمة بمجموعات من قوات الأمن حملة مرورية مكبرة، استهدفت ضبط المخالفات المرورية ورفع الإشغالات بمدينة الفيوم.

وأسفرت الحملة عن ضبط (12) حالة انتظار خاطىء و( 6) سيارات متروكة و(16) سيارة بدون رخصة تسيير و15 سيارة بدون رخصة قيادة وسيارة بدون لوحات و9 سيارات أجزة و40 سيارة سرعة رادار و22 دراجة بخارية بدون رخصة تسيير و19 دراجة بخارية بدون رخصة قيادة 45 دراجة بخارية بدون لوحات و13 دراجة متروكة و103 حالات سحب تراخيص و261 حالة تصالح فورى و235 مخالفة متنوعة وبلغ إجمالى المخالفات 798 مخالفة.

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