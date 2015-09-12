محافظ الفيوم: استعدادات مكثفة بكل القطاعات لاستقبال عيد الأضحى

أكد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، الاستعداد بكامل القطاعات لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا استعداد قطاع النظافة بكل شوارع المحافظة وتنظيم نوبتجيات لرفع القمامة والمخلفات على مدار اليوم، وكذلك تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من مطابقة المعروض من اللحوم والأغذية للاشتراطات الصحية.

وأعرب محافظ الفيوم عن تهانيه لشعب مصر عامة ومحافظة الفيوم بخاصة بعيد الأضحى المبارك وأشار إلى أنه تم تجهيز 15 من المنافذ لبيع اللحوم بمختلف مراكز المحافظة بواقع 55 جنيهًا لسعر الكيلو بجميع مراكز المحافظة.

وأكد استمرار عمل المنافذ بشكل دائم لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة ومناسبة للمواطنين لمواجهة غلاء الأسعار .

كما أشار محافظ الفيوم إلى توفير ساحات للصلاة فى الخلاء والأماكن المكشوفة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالفيوم فى جميع مدن ومراكز المحافظة.

وأكد محافظ الفيوم أنه سيتم تجهيز حملات بالتنسيق مع مأمورى المراكز ورؤساء المدن وإدارات المرور والمرافق والدفاع المدنى إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية والإدارات الزراعية وحماية أملاك الدولة للتصدى الفورى للتعديات على الأراضى الزراعية وتحرير المحاضر للمخالفين، وإزالة أى تشوينات على الأراضى الزراعية ووقف التعديات، كما تم إعداد غرفة عمليات بكل وحدة محلية وغرفة بكل مركز إلى جانب غرفة عمليات مركزية بالمحافظة لمتابعة شكاوى المواطنين والتصدى الفورى للمشكلات لإيجاد حلول عاجلة لها.

وأضاف أنه تم التشديد بجميع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والتأكيد على تنظيم نوبتجيات على مدار 24 ساعة وأصدر توجيهات لمسئولى الرى بضرورة رفع المخلفات وتطهير المجارى المائية وإزالة أى معوقات تمنع وصول المياه إلى النهايات.

وفى قطاع التموين أصدر محافظ الفيوم توجيهاته باتخاذ كل الإجراءات اللازمة للكشف من المعروض من السلع التموينية والمتابعة المستمرة وتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وشرطة مباحث التموين لفحص المعروض من اللحوم والتأكد من سلامتها وصلاحيتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حالة أى مخالفات، إلى جانب المتابعة المستمرة للكميات الواردة من البوتاجاز لضمان وصول الكميات الكافية لسد احتياجات المواطنين خلال العيد والإشراف على منافذ التوزيع لضمان وصولها إلى المستهلك بالسعر المقرر.

كما أصدر توجيهاته لمسئولى الصحة برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف وتنظيم نوبتجيات على مدى الـ 24 ساعة لمواجهة الحالات الطارئة، بالإضافة إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية فى توفير السيولة المرورية، إضافة إلى إعداد الخدمات المرورية الخاصة بإقامة صلاة العيد بالساحات وتأمين خروج المصلين لآداء الشعائر، وتشديد الرقابة على مواقف سيارات الأجرة لضمان الالتزام بالتعريفة المقررة، وتنشيط الخدمات على الطرق لتحقيق السيولة المرورية بشوارع المحافظة.

وكان محافظ الفيوم افتتح معرض السلع والأدوات المدرسية لبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين لرفع المعاناة عن البسطاء ومحدودى الدخل.