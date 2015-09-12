أقوى 5 خلطات شد البشرة-اليك خلطات مجربة و فعالة لشد البشرة و التخلص من التجاعيد

تسعى الكثير #من الفتيات الى جمال طبيعي و جذاب ذو بشرة مشدودة و صافية #من الشوائب و الحبوب و لاننا نهتم بجمالك و انوثتك نقدم لك مقال يشمل أقوى 5 خلطات شد البشرة

كيفية شد الوجه طبيعياً

شرب كميات مناسبة #من السوائل الطبيعية كالماء والعصائر الطبيعية ، حيث أنا السوائل تمنع جفاف البشرة الذي يعد السبب الرئيسي في ظهور التجاعيد .

تناول غذاء صحي متوازن ، يحوي كمية وفيرة #من المعادن والفيتامينات ، التي لها تأثير محفز على شباب البشرة ومنع ترهلها .

تجنب التدخين وشرب الكحوليات ، لأنها تعجل #من ظهور علامات التجاعيد والتعب على الوجه .

أخذ قسط كافٍ #من النوم ، لمدة لا تقل عن 7 ساعات متواصلة ، لتجنب مظاهر إعياء البشرة .

تجنب إرهاقات العمل والسهر على الشاشات كالتلفاز والكمبيوتر لفترات طويلة ، لأنها تزيد #من تعب البشرة وارتخائها وظهور علامات الشحوب عليها .

استخدام الماسكات ” الخلطات ” الطبيعية التي تساهم في تعويض البشرة عن الزيوت والفيتامينات اللازمة لها

أقوى 5 خلطات شد البشرة

الخلطة الاولى:

خليط بياض البيض والسكر #من اكثر الوصفات المنزلية التي تحقق نتائج سريعة في شد البشرة، فيحتوي البيض على العديد #من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة مثل الالبومين والأحماض الأمينية. وتعمل تلك المغذيات على تنعيم البشرة مع تقليل حجم المسام.

يمزج 2 بياض بيضة مع ملعقة صغيرة #من السكر، ثم يوضع الخليط على الوجه لمدة 25 دقيقة. ثم يغسل الوجه جيدا بالماء الدافئ.

الخلطة الثانية:

ماسك الموز #من خليط موزه ناضجة مهروسة مع ملعقة #من زيت الزيتون وملعقة أخري #من عسل النحل. وتعمل هذه الخلطة علي شد الوجه وإخفاء الترهلات كما تزيد #من نضارة البشرة وتعمل علي حجز الرطوبة داخل البشرة الأمر الذي يساعد علي شد جلد الوجه وتنظيم إنتاج الزهم فيه.

الخلطة الثالثة:

عصير الطماطم الطازجه الذي ثبتت فعاليته في تقليل المسام المفتوحة وشد الجلد لدهن الوجه بشكل كامل مع التدليك جيداً في حركات دائرية مع الاتجاه لأعلي بحيث يستغرق وقت وضع الماسك علي الوجه 5 دقائق. بعد ذلك يشطف الوجه بالماء البارد.

الخلطة الرابعة:

تمزج ملعقة صغيرة #من كل #من زيت الزيتون وعصير الجزر وعصير البرتقال وعصير الليمون مع ملعقة كبيرة #من الزبادي. ثم يوضع الخليط على الوجه والرقبة لمدة 15 دقيقة. ثم يغسل جيدا بالماء الدافئ.

ومع تكرار استعمال هذا الخليط ستلاحظين نتائج مذهلة في شد البشرة.

الخلطة الخامسة:

خشب الصندل: يصنع هذا الماسك #من معجون خشب الصندل النقي والذي يعمل علي تقشير البشرة وشد الجلد المترهل. كما أن معجون خشب الصندل يعمل علي التخلص #من #حب الشباب وبقع الجلد وأكثر.

تمارين شد الوجه.

تمارين شد الوجه هي عبارة عن مجموعة #من الحركات البسيطة التي لا تستغرق سوي دقائق وربما ثوان معدودة، لكن بالمداومة علي ممارستها يمكن أن تحدث فارقاً كبيراً.

1- افتحي فمك إلي أقصي مدي وفي الوقت نفسه افتحي عينيك لأقصي حد مع رفع الحاجبين إلي الأعلى وكأن شيء ما قد أفزعك. احتفظي بهذا الوضع لمدة 20 ثانية ويكرر التمرين لمدة دقيقتين.

2- ضمي شفتيك ومطيها إلي الأمام وكأنك تحاولين أن تلمسي شيء أمامك بشفتيك. اثبتي علي هذا الوضع لمدة 20 ثانية أيضاً.

3- أغلقي فمك وقومي بالجذ علي أسنانك ونزلي أركان فمك للأسفل تجاه الذقن بحيث تكون عضلات الرقبة مشدودة. قومي بتكرار التمرين 4 مرات بشكل بطئ و 8 مرات بشكل سريع.

طرق شد الوجه الأخرى.

لكل #من ترغب في شد الوجه والتخلص #من الترهلات الغير مرغوب بها، ينصح أيضاً بالاسترخاء في حمام ساخن مع ملح البحر لمدة طويلة، فهذا يساعد علي تقشير الجلد وتحسين مظهره. يمكن #من خلال إتباع هذه النصيحة لمدة أسبوع أن تستعيدي مظهر بشرتك الشبابي وتتخلصي #من الترهلات الغير مرغوب بها.

كما ينصح أيضا بشرب الماء بكثرة، فالماء تلعب دوراً أساسياً في نظارة البشرة. ينصح خبراء التغذية بشرب حوالي 2 لتر #من الماء بشكل يومي لتأثيرها علي تخلص الجسم #من السموم التي تجعل البشرة تبدو باهتة ما يجعل #من بشرتك أكثر نضارة وشباباً.

شبكةعيونالإخبارية

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