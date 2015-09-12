طبيب الزمالك لـ في الجول: إبراهيم صلاح قد لا يلحق بنهائي الكأس في حال التأهل

كشف أيمن فريد طبيب الزمالك أن إبراهيم صلاح لاعب الوسط يقترب من خسارة فرصة اللعب في نهائي كأس مصر، في حال تأهل الفريق الأبيض.

وتعرض صلاح للإصابة بتمزق في العضلة الضامة، خلال فوز منتخب مصر على تشاد 5-1 في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.

وقال فريد لـFilGoal.com اليوم السبت: "إبراهيم صلاح يقترب من عدم اللحاق بنهائي الكأس، في حال تأهل الزمالك".

وأوضح "اللاعب يحتاج إلى فترة علاج تصل إلى 3 أسابيع، بالإضافة إلى أسبوع رابع للتأهيل".

وأكمل "نتبع برنامجا خاصا على أمل عودة اللاعب سريعا، ولكن الإصابة قوية بسبب أرضية الملعب السيئة التي أقيمت عليها المباراة والمجهود الذي بذله اللاعب".

يذكر أن الزمالك يلعب مع سموحة يوم الخميس المقبل في نصف النهائي، وتحدد يوم 21 سبتمبر موعدا للمباراة النهائية.