ننشر أول صور لرئيس الوزراء المكلف شريف إسماعيل مع السيسى

ينشر "اليوم السابع"، صور استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، السبت، المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة المكلف.



>وكان الرئيس استقبل "اسماعيل"، وزير البترول فى الحكومة المستقيلة، حيث كلفه باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع من تاريخه.

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الرئيس السيسى يكلف المهندس شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة

محلب ينهى الجدل حول حكومته ويتقدم باستقالتها.. السيسى يقبل الاستقالة ويكلف الحكومة بتسيير الأعمال ويشيد بجهودها خلال الفترة العصيبة من تاريخ الوطن.. وتشكيل الوزارة الجديدة خلال أسبوع

-مصادر : السيسى يلتقى مهاب مميش وأنباء عن تكليفه بتشكيل الحكومة

- السيسى يقبل استقالة حكومة محلب ويكلفها بتسيير الاعمال