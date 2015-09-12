الإعدام شنقا لـ12 من عناصر خلية إرهابية بالشرقية على اتصال بتنظيم داعش

صدقت دائرة إرهاب الشرقية، المنعقدة بمحكمة بلبيس، لدواع أمنية، اليوم السبت، برئاسة المستشار صلاح حريز رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شريف بركات وأحمد مصطفى وسكرتارية أحمد رزق، على قرار فضيلة المفتى بالإعدام شنقا لـ12 من أفراد أول خلية عنقودية إرهابية، على اتصال بتنظيم داعش، والخلية يتزعمها "خالد مغاورى" فى الجناية رقم 51717 لسنة 2014 جنايات منيا القمح.

جاء ذلك وسط تكثيف الخدمات الأمنية برئاسة اللواء محمد ناجى مساعد مدير الأمن للأفراد وبإشراف اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية .

وكانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب، قد أحالت 12 من أفراد الخلية العنقودية التى كونها خالد مغاورى، وتعد أول خلية تضبط بمصر على اتصال بداعش إلى دائرة إرهاب الشرقية، ومحبوس منهم 6 متهمين.

كانت توافرت معلومات لدى جهاز الأمن الوطنى بالقاهرة، عن "خالد مغاورى" 37 سنة، صاحب شركة مقاولات، ومقيم بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، بتكوين خلية عنقودية على اتصال بتنظيم داعش بالخارج. وأوضحت المعلومات أن مغاورى من أصحاب الفكر التكفيرى وبدأ فى ممارسته بالمرحلة الإعدادية وكان على علاقة قوية بأحد المشايخ المتشددين بمنيا القمح، وكان يصحبه معه إلى مسجد الصحابة بالمدينة، وأنه هرب من السجن فى أحداث ثورة 25 يناير، ثم تم القبض عليه، وسبق اعتقاله 48 مرة فى الفترة من 1997 وحتى عام 2005، ومتهم فى تفجيرات حى الحسين، وأن والده توفى خلال فترة حبسه، وأنه على علاقة بعضو قيادى بتنظيم القاعدة بالخارج، حيث يقوم بتجميع المعلومات له عن نوعية السلاح والمعدات المستخدمة فى مصر، مقابل قيام تنظيم القاعدة بمدة بالمال.

وتمكنت مأمورية مكبرة من الأمن الوطنى بالقاهرة من ضبطه. وتبين من خلال التحقيقات التى باشرت معه بنيابة الزقازيق الكلية .أن تحريات الأمن الوطنى أكدت أن مغاورى كان يعمل على تجميع المتطرفين الشباب وتدريبهم على حمل السلاح وتسفيرهم إلى سوريا، وتدريبهم على حرب العصابات مع تنظيم داعش، ثم العودة إلى مصر والقيام بأعمال تخريبية بالبلاد والتحريض على العنف ضد رجال الجيش والشرطة والمسيحيين، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أفراد القوات المسلحة والداخلية ودور العبادة المسحية والمسيحيين وأبنائهم داخل مصر، وتمكن جهاز الأمن الوطن بالقاهرة من ضبط 5 من أعضاء خليته العنقودية بمختلف المحافظات وعرضهم على نيابة الشرقية.