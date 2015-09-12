وزير الدفاع العراقي: قادرون على تحرير الرمادي وهزيمة «داعش» بالأنبار

أكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، قدرة القوات العراقية المشتركة على خوض معركة تحرير مدينة الرمادي مركز محافظ الأنبار وهزيمة عصابات تنظيم(داعش) الإرهابي، وأمر بتكثيف الدعم والإسناد اللوجستي للقطاعات المقاتلة في الأنبار.

وأشاد العبيدي بالانتصارات التي حققتها القوات العراقية في الأنبار ، لافتا إلى أهمية استثمار النصر والتقدم على داعش في عملية تحرير الرمادي بعد انهيار دفاعات مسلحي التنظيم فيها.

وقال المستشار الإعلامي لوزير الدفاع العراقي نصير نوري، إن العبيدي زار اليوم قيادة القوات البرية يرافقه عدد من قاده القوات المسلحة ، حيث تابع سير العمليات العسكرية ضد داعش في قطاع عمليات الأنبار.. كما افتتح معسكرا يحوي كافة المرافق الخدمية المخصصة لنقل ومرور المقاتلين من وإلى وحداتهم العسكري بقيادتي عمليات الأنبار والجزيرة والبادية.

وميدانيا ، واصلت القوات العراقية التقدم باتجاه الرمادي مركز محافظة الانبار ووفق الخطة المرسومة لها وتمكنت من قتل وإصابة العشرات من الإرهابيين في منطقة جسر البوعيثه بالمحور الشمالي للأنبار.

كما قتلت القوات العراقية اليوم ستة من قيادات داعش شرق مدينة الفلوجة بالأنبار، ونفذت قوة من قوات الحشد الشعبي عملية عسكرية بمنطقة الرشاد في ناحية الكرمة شمال شرقي الفلوجة ، أسفرت عن قتل ستة قياديين من التنظيم وعناصر حماية الموقع الذين تواجدوا به.

وكانت القوات العراقية المشتركة بدأت يوم/الاثنين 13 يوليو/ عمليات عسكرية لتحرير محافظة الأنبار من قبضة تنظيم (داعش) الإرهابي ، بمشاركة القوات المسلحة والعمليات الخاصة والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وأبناء العشائر ، حيث تم في المرحلة الأولى للعملية عزل مدينتي الفلوجة والرمادي وفرض طوق أمني حولهما وقطع خطوط إمداد داعش بالأنبار ومع سوريا.