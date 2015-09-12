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بالصور..سعود القاسمي يؤدي صلاة الجنازة على 7 من شهداء الوطن

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شيع أهالي رأس الخيمة، عصر اليوم، جثامين الشهداء السبعة من مسجدي الشيخ زايد ودفتا الكبير، من جنود القوات المسلحة الذين استشهدوا، ضمن قوات المشاركة في  التحالف العربية في اليمن.

وأدى صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، صلاة الجنازة على جثامين شهداء الوطن الذين قدموا أرواحهم فداءً للواجب الوطني, وأدى الصلاة إلى جانب سموه عدداً من الشيوخ وقيادات ومنتسبي القوات المسلحة وجموع غفيرة من المواطنين والمقيمين في مسجد الشيخ زايد برأس الخيمة.

وخيم حزن شديد على الإمارة، حيث أحضرت جثامين الشهداء على متن طائرة عسكرية، وصلى عليها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة رأس الخيمة، بحضور أسر الشهداء والآلاف من المواطنين والمقيمين.

 

 

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