بالفيديو - هلال إيفرتون يُغيم ليلة سوداء جديدة لتشيلسي

ليلة سوداء وكارثة جديدة تحل على تشيلسي والبرتغالي جوزيه مورينيو. إيفرتون يصعق تشيلسي 3-1 في الدوري الإنجليزي.

ثلاثية إيفرتون جاءت عن طريق لاعب واحد فقط وهو ستيفن نايسميث الذي جلس في البداية على مقاعد البدلاء.

بينما هدف تشيلسي الوحيد جاء عن نيمانيا ماتيتش في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

بداية سريعة ورب ضارة نافعة

بداية سريعة كعادة الدوري الإنجليزي الممتاز. تدخلات قوية في وسط الملعب.

وهجمات سريعة وإصابة في أول 10 دقائق من المباراة.

ولكن يا لها من إصابة تسببت في فوز رائع لإيفرتون.

محمد بيزيتش سقط أرضا قبل أن يخرج من أرضية الملعب. ودفع روبرتو مارتينيز مدرب إيفرتون بستيفن نايسميث والأخير يظهر سريعا سريعا في الميدان.

هدف أول لإيفرتون في الدقيقة 17 من رأسية نايسميث. وقبل حتى أن يدرك تشيلسي الصدمة اهتزت الشباك من جديد لصالح إيفرتون.

هدف ثاني لإيفرتون عن طريق نايسميث أيضا من تسديدة قوية من خارج المنطقة هزت شباك أسمير بيجوفيتش وكتبت صدمة كبيرة لجماهير تشيلسي وجوزيه مورينيو.

شاهد ثنائية نايسميث في مرمى تشيلسي

صاروخ يعيد الأمل إلى البلوز

قبل بداية الشوط الأول ووسط تفكير من مورينيو بكيفية حل الكارثة أطلق نيمانيا ماتيتش صاروخ أرض جو أسكت الجميع.

الدقيقة 36 وتسديدة رائعة من ماتيتش تضرب شباك تيم هاوارد وتقلص الفارق.

هدف أعاد الأمال للبلوز وأنتظر الجميع عودة تشيلسي في الشوط الثاني.

صفر

في الشوط ظهرت 3 كوارث في تشيلسي.

سيسك فابريجاس وجون أوبي ميكيل وديجو كوستا. كوارث بمعنى الكلمة وبدأ مورينيو في إصلاحها.

الشاب كينيدي يشارك بدلا من أوبي ميكيل وخطورة تشيلسي تبدأ بالظهور.

مع اعتماد كامل من جانب إيفرتون على المرتدات وسرعة روميلو لوكاكو ونايسميث.

وبعد مرور 70 دقيقة حل راداميل فالكاو بدلا من بيدرو. قبل أن يخرج أسوأ لاعب في الملعب فابريجاس ويشارك ويليان.

إحصائيات فابريجاس في المباراة تثبت الكارثة الإسبانية. سيسك 0 تسديدات. 0 صناعة فرص. صفر صفر صفر.

هاتريك تاريخي

وفي الدقيقة 83 كتب نايسميث تاريخا جديدا له في الدوري الإنجليزي ومع إيفرتون.

هاتريك هو الأول لأي لاعب في تاريخ إيفرتون بمرمى تشيلسي بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ثلاثية نايسميث جاءت بالقدم اليمنى والقدم اليسرى والرأس.

بكل الطرق مهاجم إيفرتون هز شباك تشيلسي.

ليكتب انتصارا كبيرا لإيفرتون في مرمى تشيلسي 3-1. ويكتب الهزيمة الثالثة للبلوز هذا الموسم في 5 جوالات فقط.

وتلقى تشيلسي 12 هدفا في أول 5 مباريات وهى المرة الأولى في تاريخ البلوز.

شاهد أهداف المباراة