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مباشر – ريال مديد 4-0 إسبانيول.. بنزيمة يشارك في الحفل

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مباشر – ريال مديد 4-0 إسبانيول.. بنزيمة يشارك في الحفل مباشر – ريال مديد 4-0 إسبانيول.. بنزيمة يشارك في الحفل

أضاف كريم بنزيمة الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 29، من صناعة كريستيانو رونالدو.

أوووووووووووووه رونالدو للمرة الثالثة .. سجل هاتريك لريال مدريد في الدقيقة 20 على إسبانيول.

فعلها رونالدو مرة ثانية. وسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 17 من ركلة جزاء حصل عليها جاريث بيل.

أخيرا، افتتح كريستيانو رونالدو سجله التهديفي في الليجا بالهدف الأول لريال مدريد في إسبانيول.

قرر رفائيل بينيتث المدير الفني لريال مدريد اللجوء إلى إسكو لتعويض غياب جيمس رودريجيز، أمام إسبانيول اليوم السبت في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

جيمس تعرض للإصابة مع منتخب كولومبيا، وسيغيب عن الميرنجي لأربعة أسابيع.

ويعوض إسكو غياب جيمس أمام الفريق الكتالوني.

وشهد التشكيل مفاجأة بخروج توني كروس، لحساب كاسيميرو.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: مارسيلو – سيرخيو راموس – بيبي – داني كارباخال

خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – إسكو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – كريم بنزيمة – جاريث بيل

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