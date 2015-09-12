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بالفيديو – أخيرا .. ماكينة رونالدو ' طلعت قماش '

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بالفيديو – أخيرا .. ماكينة رونالدو ' طلعت قماش ' بالفيديو – أخيرا .. ماكينة رونالدو ' طلعت قماش '

أخيرا.. افتتح كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف ريال مدريد مشواره التهديفي في الليجا هذا الموسم، بتسجيل الهدف الأول للميرنجي في مرمى إسبانيول.

رونالدو غاب عن التسجيل في الجولتين الافتتاحيتين، في التعادل أمام سبورتنج خيخون سلبيا. ثم الفوز الكبير على ريال بيتيس 5-0.

حاول كثيرا الدون أن يسجل في مرمى بيتيس، ولكن كان واضحا أن الكرة لا تريد.

ابستم له الحظ في أول فرصة أمام إسبانيول، فاستقبل كرة طولية جميلة من لوكا مودريتش لينفرد بالمرمى ويسجل في الدقيقة السابعة.

شاهد الهدف

لم يتوقف رونالدو عن التسجيل، وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 17.

حسنا، رونالدو لا يريد التوقف. أضاف الثالث في الدقيقة 20.

شاهد الهاتريك

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فيديو اليوم السابع

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