أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... العلقة اللي إتضربتها في فيلم خارج الخدمة من أحمد الفيشاوي كانت حقيقية -
برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الشرقية ومدير الأمن يشرفان على حملة لإزالة 3 فيلات مخالفة

Google+ Print
محافظ الشرقية ومدير الأمن يشرفان على حملة لإزالة 3 فيلات مخالفة محافظ الشرقية ومدير الأمن يشرفان على حملة لإزالة 3 فيلات مخالفة
قاد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية لعدد 3 فيلات بمركزى الزقازيق وههيا تم إنشاؤهم على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.

وأكد محافظ الشرقية أن الحملات المكبرة مستمرة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى مراكز المحافظة .

كانت شنت الحملة بقيادة المحافظة واللواء خالد يحيى مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن واللواء يعقوب إمام سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة ورجال حماية الأراضى بمديرية الزراعة، ونائب رئيس مركز الزقازيق.

وأكد اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية فى تصريح صحفى، أن الجهاز الأمنى على استعداد تام فى أى وقت للمشاركة فى الحملات المكبرة بدائرة المحافظة من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية وفرض هيبة دولة القانون.

وأضاف المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة على مدار الساعة لمتابعة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والمراكز والوحدات المحلية القروية حفاظًا على الرقعة الزراعية وأنه لا تهاون مع أى تعدى على الأرض الزراعية وتطبيق القانون بكل حزم على الجميع.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365