محافظ الشرقية ومدير الأمن يشرفان على حملة لإزالة 3 فيلات مخالفة

قاد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية لعدد 3 فيلات بمركزى الزقازيق وههيا تم إنشاؤهم على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.

وأكد محافظ الشرقية أن الحملات المكبرة مستمرة فى إزالة التعديات على الأراضى الزراعية على مستوى مراكز المحافظة .

كانت شنت الحملة بقيادة المحافظة واللواء خالد يحيى مساعد وزير الداخلية ومدير الأمن واللواء يعقوب إمام سكرتير عام المحافظة واللواء ممدوح طه رئيس مركز ومدينة الزقازيق والمهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة ورجال حماية الأراضى بمديرية الزراعة، ونائب رئيس مركز الزقازيق.

وأكد اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية فى تصريح صحفى، أن الجهاز الأمنى على استعداد تام فى أى وقت للمشاركة فى الحملات المكبرة بدائرة المحافظة من أجل الحفاظ على الأراضى الزراعية وفرض هيبة دولة القانون.

وأضاف المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة على مدار الساعة لمتابعة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة والمراكز والوحدات المحلية القروية حفاظًا على الرقعة الزراعية وأنه لا تهاون مع أى تعدى على الأرض الزراعية وتطبيق القانون بكل حزم على الجميع.



>