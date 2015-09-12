بعد غلق باب التقدم..134 مرشحا للانتخابات البرلمانية بالفيوم

انتهت لجنة تلقى طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية بمحافظة الفيوم تحت إشراف المستشار ربيع زايد رئيس محكمة الفيوم الابتدائية، وسعيد ياسين الرئيس الإدارى للجنة، من تلقى طلبات المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة.

وأكد على سويدان عضو اللجنة فى تصريحات له، إن إجمالى عدد المرشحين 134 مرشحا تقدموا بأوراق ترشحهم للجنة حتى الثانية من ظهر اليوم، وهو اليوم الثانى عشر والأخير لقبول أوراق التقدم، مشيرًا إلى أن المرشحين الـ134 موزعين على دوائر المحافظة، بواقع 13 عن دائرة طامية، و26 عن دائرة أبشواى، و29 عن دائرة سنورس، و27 عن دائرة بندر الفيوم، و13 عن دائرة مركز الفيوم، و26 عن دائرة مركز أطسا.

وأشار سويدان إلى أن اللجنة تستمر فى عملها على مدار الثلاث أيام القادمة لاستقبال الكشوف الطبية من المرشحين، وفقا لقرار اللجنة العليا للانتخابات، وينتهى عمل اللجنة الثلاثاء القادم.