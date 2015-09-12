المنوفية تحصد المركز الأول ببطولة المشروع القومى للموهوبين لكرة اليد

شهد اللواء أسامة فرج السكرتير العام لمحافظة المنوفية اليوم، فعاليات المباراة النهائية لبطولة المشروع القومى للموهوبين والعمالقة لكرة اليد الذى أقيم بالصالة المغطاة باستاد شبين الكوم الذى ينفذ ضمن المشروع القومى لكرة اليد لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد المصرى لكرة اليد، وبحضور اللواء يسرى العشماوى رئيس منطقة كرة اليد بالمنوفية ولجنة التحكيم الفنية للمشروع القومى ورئيس لجنة المسابقات لكرة اليد.

جمعت المباراة النهائية فريقى المنوفية والقليوبية التى انتهت بفوز فريق المنوفية بثلاثة وعشرين نقطة مقابل خمسة عشر نقطة لتحصد المنوفية المركز الأول لبطولة المشروع القومى للموهوبين والعمالقة مواليد 2000.2002 المجموعة الثانية .

وفى ختام المباراة قام السكرتير العام بتسليم الدرع والميداليات الذهبية للفريق الفائز وتوزيع الميداليات الفضية والبرونزية على لاعبى الفرق التى حازت على المراكز الثانية والثالثة فى البطولة حيث فاز فريق القليوبية بالمركز الثانى وفريق الشرقية بالمركز الثالث، كما تم تكريم رئيس منطقة المنوفية لكرة اليد ووكيل مديرية الشباب والرياضة بالمنوفية ولجنة الحكام وأفضل اللاعبين المتميزين التى كان للمنوفية النصيب الأكبر منها.

كما تم تسليم درع تذكارى للبطولة لسكرتير عام المحافظة الذى أشاد بالمستوى المهارى العالى الذى ظهر به لاعبو المشروع الناشئين المتميزين والمؤهلين للانضمام للمنتخبات الوطنية مؤكدا أنهم النواة التى سيخرج منها أبطال يرفعون اسم مصر على مستوى العالم وأن الرياضة تهذيب للنفس والخلق وتساعد على التحصيل الدراسى بشكل متميز .

يذكر أن هذا المشروع الذى تجرى فعالياته فى ست عشرة محافظة على مستوى الجمهورية يهدف إلى اختيار لاعبين يمثلون المنتخبات القومية لكرة اليد من مواليد عام2000 - 2002 حيث يتم اختيار اللاعبين من خلال لجنة متخصصة فى كرة اليد تابعة لاتحاد كرة اليد وتحت إشراف كامل على الفريق من قبل الاتحاد، وأن هذا المشروع له برنامج موحد على مستوى الجمهورية وأن تدريبات الفرق ومواعيدها موحدة.

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