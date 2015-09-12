جامعة بنها تطلق المرحلة الرابعة للمشروعات البحثية

أكد الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، بأنه قد تم إطلاق المرحلة الرابعة للمشروعات البحثية لعدد 20 مشروعا بكليات الجامعة المختلفة، مشيرا إلى أنه قد تم تنظيم ورشة عمل لجميع الباحثين الفائزين بالمشروعات البحثية، وكذلك الذين تقدموا ولم يقع عليهم الاختيار لتوضيح فكرة التقدم لهذه المشروعات للجهات العالمية الممولة للمشاريع البحثية، ودراسة أهم العقبات التى حالت دون حصولهم على مشروعاتهم العلمية والبحثية.

وأشار أبو العينين إلى أنه سيتم اعتماد معامل التمييز البحثى بكليتى الزراعة والطب البيطرى كنواة لمعمل بحثى مركزى للجامعة يكون له موقع إلكترونى يحتوى على قاعدة بيانات بالأجهزة العلمية الموجودة به والقواعد المنظمة لاستخدامها فى البحث العلمى، وذلك فى إطار خطة جامعة بنها لتحسين ترتيبها فى التصنيفات الدولية.

جاء ذلك خلال افتتاح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورشة عمل لشباب الباحثين بكليتى الطب البيطرى والزراعة بمشتهر، التى أقامها صندوق حساب البحوث العلمية بالجامعة تحت عنوان "دعم ومتابعة المشروعات البحثية لشباب الباحثين بالجامعة خلال المرحلة الأولى والثانية والثالثة تحت رعاية الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها، وبحضور كل من الدكتور هشام محمد أبو العينين نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور ماهر حسب النبى خليل المشرف العام على صندوق حساب البحوث العلمية، والدكتور محمد أبوسالم عميد كلية الطب البيطرى بمشتهر، والدكتور محمد غانم مدير التعليم الإلكترونى، والدكتور ناصر الجيزاوى مدير البوابة الإلكترونية بالجامعة.

وأعلن الدكتور هشام أبو العينين، بأن الجامعة ستتحمل تكاليف نشر مخرجات هذه المشاريع من بحوث علمية تنشر بمجلات مصنفة دوليا، فضلا عن دعم تكاليف براءات الاختراع الناتجة من هذه المشاريع وذلك تشجيعا لشباب الباحثين للتقدم بمشروعات علمية لها أولوية وطنية تخدم قضايا التنمية والنهوض بالوطن.

وأشاد أبو العينين بالدور الفعال للجهاز الإدارى للإدارة العامة للدراسات العليا والبحوث، وكذلك إدارة صندوق حساب البحوث العلمية، وذلك فى إطار دعم الجامعة للعمل الجماعى للارتقاء بالبحث العلمى.

من ناحية أخرى، تناولت الورشة محاضرة بعنوان "أهداف وخطة عمل صندوق حساب البحوث العلمية ومردود المشروعات الممولة من الصندوق"، ومحاضرة بعنوان "تحميل البحوث والأنشطة العلمية للباحثين على المواقع المختلفة ومردود ذلك على الباحث والجامعة"، ومحاضرة بعنوان "مردود النشر الدولى فى تحسين التصنيف العالمى لجامعة بنها".

وتناولت الورشة استعراض ومتابعة لبعض المشروعات البحثية الممولة من الصندوق بالمرحلة الأولى والثانية بكلية الطب الببطرى وكلية الزراعة.

يذكر أن الدورة الأولى دعمت 9 مشروعات، والثانية دعمت 10 مشروعات، والثالثة 16 مشروعا، قيمة التمويل للمشروع الواحد مائة ألف جنيه.