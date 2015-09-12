شركة مياه القناة تكثف ندوات التوعية للمواطنين تزامنا مع قرب عيد الأضحى

قال عادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والإعلام بشركة مياه محافظات القناة، أنه استمرارا لتفعيل دور التوعية من أجل الوصول لكافة الشرائح بالمجتمع فى القطاعات الثلاثه السويس والإسماعيلية وبورسعيد، نظم قطاع السويس مجموعة من الندوات، حاضر فيها كل من كيميائية أمال حسين مدير عام المعامل والجودة والمهندسة نوال عامر كبير مهندسى المياه كيميائى مايكل كمال مدير معمل جنيفة وبليغ حمدى مدير علاقات قطاع السويس وريهام علاء، وأشار عبد المنعم إلى أن الندوات دارت حول التأكيد على قيمة مياه الشرب وجهود الدولة فى توفيرها من أجل الحفاظ على جودتها واهمية ترشيد الاستهلاك وعدم إهدار المياه أو الإسراف فى استخدامها.

وأكد أنه تم التأكيد على الالتزام بذبح الأضحيات فى نقاط الذبيح التى تحددها المحافظات وعدم إلقاء المخلفات الناتجة عن الذبيح بشبكات الصرف الصحى تفاديا لانسدادها وتراكم مياه الصرف وكذلك لعدم إتلاف تلك الشبكات.

وأضاف سيف صبحى مدير التوعية، أن هذا الأسبوع سيشهد ندوات مكثفة بمجمع إعلام الإسماعيلية وبورسعيد ومركز شباب الشيخ زايد والتضامن الاجتماعى.