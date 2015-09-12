ضبط كمية من اللحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها فى نجع حمادى

ضبطت وحدة مباحث التموين بنجع حمادى، اليوم السبت، برئاسة الرائد على الكتبى، كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، وكمية أخرى من لحوم الجمال تباع كونها لحومًا بلديًا، لدى 4 جزارين بمركز نجع حمادى.

وتلقت مديرية أمن قنا إخطارًا يفيد بضبط 65 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، و101 كيلو من اللحوم المذبوحة خارج السلخانة، و104 كيلو لحوم جمال تباع على أساس كونها لحوم بلدية، لدى 4 جزارين بنجع حمادى.

>تم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.