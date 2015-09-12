سيف اليزل يرد على "شفيق": أطالبه بالمنافسة الشريفة بعيدًا عن الإسفاف

قال اللواء سامح سيف اليزل المقرر العام لقائمة "فى حب مصر "، إن اختيار المرشحين داخل القائمة كان بناء على معايير محددة بدقة، وملتزم بها الجميع بلا استثناءات، موضحاً "هذا المنهج تم توضيحه لكافة الأحزاب المشاركة، بهدف الوصول إلى قائمة تمثل كافة الأطياف، ومن ثم كتلة قوية تخدم مصالح الناخبين فى البرلمان المقبل".

وأضاف "سيف اليزل" فى تصريح لـ"اليوم السابع"، فى تعليقه على هجوم الفريق أحمد شفيق مؤسس حزب الحركة الوطنية على القائمة فى حوار له: "أعلم أن الفريق قد تحالف بأعضاء من حزبه مع عدد من قوائم تيار الاستقلال، ولو كان هجومه على اعتبار أن له قوائم منافسة، فهذا أمر غير مقبول، وفى النهاية الحقائق تتحدث أمام الرأى العام".

وطالب المقرر العام للقائمة، الفريق شفيق بمنافسة شريفة متكافئة بين كل القوائم، بعيداً عن الإسفاف والهجوم غير المبرر، وتابع "هناك 10 أحزاب مشاركون معنا فى القائمة، ويسألون عن الأسلوب الذى تم التعامل به معهم، دون شكوى أو اعتراض".

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