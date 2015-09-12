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الحبس 8 سنوات لـ محمد ناصر بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم

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الحبس 8 سنوات لـ محمد ناصر بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم الحبس 8 سنوات لـ محمد ناصر بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم
عاقبت محكمة جنح الدقى - برئاسة المستشار أحمد الدسوقى وسكرتارية ضياء صبحى - محمد ناصر مذيع قناة الشرق الإخوانية، بالحبس 8 سنوات والكفالة 8 ألف جنيه والغرامة 800 جنيه، لاتهامه بمحاولة قلب نظام الحكم والتحريض على قتل ضباط الشرطة وبث الشائعات.

كان محامى تقدم ببلاغ للنائب العام الشهيد هشام بركات، اتهم فيه "ناصر" المذيع بقناة الشرق، بتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى، وبث الفتنة الطائفية بين الشعب، والتحريض ضد المؤسسة الشرطية والعسكرية والتحريض على قتل ضباط الشرطة، وتقاضيه تمويلًا خارجيًا من أجهزة استخباراتية داعمة لتنظيم الإخوان الإرهابى، لتنفيذ مخططهم بإسقاط مؤسسات الدولة.

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مصر 365