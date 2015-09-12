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المفوضين توصى بتأييد إعادة كشوف طبية حديثة لمرشحي البرلمان

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المفوضين توصى بتأييد إعادة كشوف طبية حديثة لمرشحي البرلمان المفوضين توصى بتأييد إعادة كشوف طبية حديثة لمرشحي البرلمان

أرشيفية

أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا دائرة الانتخابات، اليوم السبت، بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإجراء كشوف طبية حديثة للمرشحين لانتخابات 2015، ورفض الطعنين على الحكم.

جاء ذلك بالتزامن مع نظر دائرة الانتخابات بالمحكمة الإدارية العليا للطعنين، اليوم، والتي قررت حجزهما للحكم خلال ساعات.

كان المحامى شحاتة محمد شحاتة، بصفته مرشحا في قائمة “صحوة ”، ورئيس حزب الجيل، ناجي شحاتة، أقاما الخميس الماضي، طعنين أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لإلغاء حكم أول درجة القاضي بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بإجراء كشوف طبية حديثة للمرشحين.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكما بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات رقم 70 في البند الرابع منه، فيما يتعلق بسريان الكشوف الطبية التي أجريت في فبراير الماضي على المرشحين المتقدمين للانتخابات المقبلة.

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