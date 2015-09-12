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بالفيديو - صلاح وتوتي ودجيكو يدعمون مبادرة روما لدعم اللاجئين

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بالفيديو - صلاح وتوتي ودجيكو يدعمون مبادرة روما لدعم اللاجئين بالفيديو - صلاح وتوتي ودجيكو يدعمون مبادرة روما لدعم اللاجئين

ظهر محمد صلاح وفرانشيسكو توتي وإدين دجيكو في مبادرة عالمية من أجل دعم اللاجئين تحت اسم (Football Cares).

ويهدف روما من خلال هذه المبادرة أن يجتمع كل أطراف منظومة كرة القدم في العالم لجمع الأموال اللازمة من أجل اللاجئين.

وكانت أندية أوروبية عديدة من ألمانيا، إسبانيا واسكتلندا قد أعلنت عن دعمها للاجئين ماديا.

بايرن ميونيخ مثلا أعلن التبرع بمبلغ مليون يورو لصالح اللاجئين السوريين، وأتبعه ريال مدريد بنفس التبرع.

كما أعلن النادي الأهلي نيته التنسيق مع بايرن ميونيخ من أجل إقامة مباراة ودية في ألمانيا يخصص ربحها لصالح اللاجئين.

وكان نادي روما قد أكد أن المبادرة جاءت من أجل توحيد الجهود لمساعدة اللاجئين، بدلا من أن تأتي المساعدات بشكل فردي.

وسوف يطلق روما موقعا من أجل جمع التبرعات من الأندية الراغبة في المساعدة والمشجعين أيضا.

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فيديو اليوم السابع

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