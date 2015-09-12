نفوق 5 رؤوس ماشية بحريق منزلين في سوهاج‎

تلقي اللواء أحمد ابو الفتوح، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من ضباط مركز شرطة سوهاج بنشوب حريق بونينة الشرقية، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية.

تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق وإخماده، بالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل ملك السيد فراج السيد أحمد سن 38 حارس بمنطقة آثار سوهاج، وامتد لمنزل مجاور ملك سعد أحمد أحمد أحمد عبد الله سن 61 عامل لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد ، وانحصرت التلفيات فـي نفوق 5 رأس ماشية واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل بسؤال المذكورين أيدا ما جاء بالفحص ورجحا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بمنزل الأول ونفيا الشبهة الجنائية.

أخطـرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية تم إخطار الإدارة البيطرية بسوهاج للإنتقال وإتخاذ اللازم كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري فـي الواقعة وظروفها وملابساتها تحرر عن ذلك المحضر رقم 5703 إداري المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.