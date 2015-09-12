إصابة 10 مواطنين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بسوهاج‎

أصيب 10 مواطنين في مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة، ببندر المراغة، في سوهاج‎ .

تبين أن المشاجرة بين كل من طرف أول يونس صلاح عز الدين سن 35 عامل مصاباً ” كسر مضاعف بعظمة الزند الأيمن “و ياسين أبو زيد عز الدين سن 25 عامل مصاباً ” بكسر بعظمة الترقوة وجرح رضي بفروة الرأس “- و مجدي أبو زيد عز الدين سن 34 عامل و- محمد صلاح عز الدين رضوان سن 20 عامل – الأدهم خليفه عز الدين سن 29 حاصل علي دبلوم – مصابين ” بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ” أبو زيد عز الدين رضوان سن 58 عامل و خليفه عز الدين رضوان سن 55 عامل وعمرو أحمد سليم سن 25 عامل طرف ثان آدم مكرم آدم سن 18 عامل و السيد عبد الكريم أحمد سن 18 طالب وأحمد آدم أحمد سن 44 عامل و عمر مكرم آدم سن 16 طالب و سلوى آدم أحمد سن 16 ربة منزل مصابين ” بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واثنين آخرين جاري سؤالهما.

تم ضبط طرفي المشاجرة عدا الأخيرين من الطرف الثاني وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاهما علي الأخر بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات الجيرة كلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري عن الواقعة وضبط السادس والسابع من الطرف الثاني، تحرر عن ذلك المحضر رقم 13814 جنح المركز لسنة 2015 وجاري العرض علي النيابة العامة.