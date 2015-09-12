قيادي بـ«المصريين الأحرار» يحذر الموظفين من دعوات التظاهر ضد «الخدمة المدنية»

دعا المهندس محمد البيلي، عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار، موظفي القطاع العام لإعلاء المصلحة العليا للوطن، وعدم الانجراف وراء دعوات التظاهر والتجمهر لرفض قانون الخدمة المدنية.

وأكد البيلي في بيان صادر عنه اليوم، أن القانون واضح في عدم الإضرار بحقوق أي موظف أو عامل بالدولة، وأنه يرسخ لإعطاء كل ذي حق حقه، مناشدا الموظفين التراجع عن دعوات التظاهر والمغالاة في رفض القانون.

> ونوه البيلي إلى أن تفعيل اللائحة التنفيذية للقانون م يتم بعد، مشيرا إلى تصريحات رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب التي أكد فيها على أن تفعيل اللائحة لن يتم إلا بالتوافق بين جمع النقابات والقطاعات الحكومية.