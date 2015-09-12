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الحبس 8 سنوات للإعلامي الإخواني محمد ناصر بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم

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الحبس 8 سنوات للإعلامي الإخواني محمد ناصر بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم الحبس 8 سنوات للإعلامي الإخواني محمد ناصر بتهمة التحريض على قلب نظام الحكم

قضت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار أحمد الدسوقي،السبت، بسجن محمد ناصر مذيع قناة الشرق التي تبث من تركيا، والمنتمي إلى جماعة الإخوان الإرهابية، 8 سنوات غيابيا، وتغريمه 800 جنيه، وكفالة 8 آلاف جنيه؛ وذلك لاتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم، وقتل ضباط الشرطة، وبث شائعات كاذبة.

وكان محامٍ، تقدم ببلاغ للنائب العام الشهيد هشام بركات، يتهم فيه “ناصر” المذيع بقناة الشرق التركية، بتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصري، والتحريض ضد المؤسسة الشرطية والعسكرية والتحريض على قتل الضباط، وتقاضيه تمويلًا خارجيًا من أجهزة استخباراتية داعمة لتنظيم الإخوان الإرهابي؛ لتنفيذ مخططهم لإسقاط مؤسسات الدولة.

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