62 مرشحا بدوائر البحر الأحمر.. وغلق باب تقديم أوراق الترشح للانتخابات

أكد المستشار عبد الباسط قاسم رئيس محكمة البحر الأحمر الابتدائية، أن إجمالى من تقدموا بأوراق ترشحهم على مستوى دوائر البحر الأحمر الثلاث بعد إغلاق باب تلقى الطلبات وصل 62 مرشحا.

ففى الدائرة الأولى والتى تضم رأس غارب والغردقة 44 مرشحا، أبرزهم محمود على ومحمد سيد سليمان الصحفى وحمادة غلاب والعميد حافظ لطفى وأحمد عبد المبدى وعبدالله حسن وتيتو إبراهيم.

وفى الدائرة الثانية 13 مرشحا لدائرة سفاجا والقصير ومرسى علم أبرزهم اللواء محمد أمين مقيشط ومحمد أبو الوفا وجمال السليك وأبو الحسن صديق رمضان وأبو الحسن عشرى.

كما تقدم 5 مرشحين عن دائرة حلايب والشلاتين أبرزهم شاذلى القرباوى وممدوح عمارة.

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