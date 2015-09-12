ارتفاع عدد مرشحى البرلمان ببورسعيد لـ97 مرشحا فى اليوم الأخير

سادت حالة من الهدوء داخل لجنة تلقى طلبات الراغبين للترشح بمحكمة بورسعيد الإبتدائية بعد إعلان المستشار أحمد طلبه رئيس لجنة الانتخابات ببورسعيد، غلق باب الترشح لليوم الأخير لتلقى أوراق خوض الانتخابات البرلمانية المرتقبه.

وأعلن المستشار طلبه أن عدد المتقدمين للترشح 97 مرشحا للدوائر الثلاثة الزهور والمناخ والضواحى والجنوب والعرب والشرق وبور فؤاد.

وأكد أن لجنة الفحص سوف تستقبل الكشوفات الطبية الجديدة للمرشحين القدامى منذ الساعة التاسعة وحتى الخامسة مساء، على أن يغلق الباب يوم 15 سبتمبر الحالى تمهيدا لإعلان النتائج.



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