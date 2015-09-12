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بالصور.. قافلة طبية لعلاج الأفراد والأمناء والخفراء وأسرهم بكفر الشيخ

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بالصور.. قافلة طبية لعلاج الأفراد والأمناء والخفراء وأسرهم بكفر الشيخ بالصور.. قافلة طبية لعلاج الأفراد والأمناء والخفراء وأسرهم بكفر الشيخ
نظمت إدارة قوات الأمن بكفر الشيخ اليوم السبت، قافلة طبية من قطاع الخدمات الطبية تضم أطباء بكل التخصصات الطبية تحت رعاية اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية واللواء محمد عاطف شلبى مدير أمن كفر الشيخ، للكشف الطبى على الخفراء والأمناء والأفراد وزوجاتهم وأولادهم وإجراء تحاليل لهم وصرف الأدوية لهم.

تستمر القافلة حتى الاثنين القادم، وتم الإعلان بالقرى والمدن وبمراكز الشرطة عن تلك القافلة، التى شهدت إقبالاً كبيراً من الأفراد والخفراء والأمناء وزوجاتهم وأولاهم.

وأكد اللواء محمد عاطف شلبى مدير الأمن أن عددا من تم الكشف عليهم اليوم 150 من الأمناء والأفراد والخبراء والعاملين المدنيين بالإضافة إلى أسرهم.

وأضاف أن القافلة تعد الأولى من نوعها بكفر الشيخ فى ظل توجيهات وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار وحرص الداخلية على تقديم خدمات طبية ورعاية لأبنائها، مشيرا إلى أنه تم الكشف الطبى وصرف العلاج اللازم وتحويل الحالات الازمة لمستشفى الشرطة بالقاهرة، مضيفا أنه تم إجراء تحاليل وستظهر نتيجتها غدا، كما تم عمل اشاعات متعددة للمرضى من الأمناء والأفراد والعاملين المدنيين.

وقال إن نادى أفراد الشرطة قام بإبلاغ كل الأمناء والأفراد بالتنسيق مع الجهات الشرطية بالمديرية.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015
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