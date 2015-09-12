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محمد الكومى يتقدم بأوراق ترشحه للبرلمان عن حزب مستقبل وطن بشبين القناطر

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محمد الكومى يتقدم بأوراق ترشحه للبرلمان عن حزب مستقبل وطن بشبين القناطر محمد الكومى يتقدم بأوراق ترشحه للبرلمان عن حزب مستقبل وطن بشبين القناطر
تقدم محمد أحمد الكومى بأوراق ترشحه للبرلمان عن حزب مستقبل وطن بدائرة شبين القناطر، وذلك فى آخر يوم للجنة تلقى أوراق المرشحين بمحكمة بنها الابتدائية.

وقال "الكومى" أثناء تقديمه لأوراق ترشحه للبرلمان بمحكمة بنها الابتدائية، إن مشكلات التعليم والصحة والمناطق العشوائية أهم أولوياتى فى حال فوزى فى البرلمان المقبل.

يذكر أن حزب مستقبل وطن دفع بـ محمد الكومى بدائرة شبين القناطر صاحب الـ 34 عاما وأحد الوجوه الشبابية بدائرة شبين القناطر لما له من تواجد ملحوظ بالعمل العام منذ فترة طويلة، كما أنه يحظى بتأييد شبابى كبير.

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