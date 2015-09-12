لو حامل وعندك "حَب شباب".. تعرفى على طرق التخلص منه

تعد فترة الحمل من أصعب الفترات التى تمر بها السيدات، وتظهر بعض العلامات على المرأة التى تسبب لها المرور بمرحلة الاكتئاب كزيادة الوزن وظهور حب الشباب.

وتسعى الكثيرات للتخلص والقضاء على زيادة الوزن وحب الشباب، ولكن هذه الأعراض تعد من الأشياء الطبيعية التى تمر بها السيدات أثناء فترة الحمل، هذا ما أكدته الدكتورة نهى رشوان استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر.

وقالت استشارى الأمراض الجلدية، إن إصابة السيدات أثناء فترة الحمل بحب الشباب ترجع إلى تعرضهن للتغيرات الهرمونية المختلفة بسبب الحمل، ولكن بعد الولادة ترجع المرأة إلى طبيعيتها.

وأضافت استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر، أنه على المرأة الحامل عدم العبث فى هذه الحبوب حتى لا تتكاثر، وعليها عدم استخدام الأدوية العلاجية، لأن ذلك يرجع إلى هذه الفترة الحرجة "الحمل".

وتنصح استشارى الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر المرأة الحامل بالإكثار من تناول عصير البرتقال، وغسيل الوجه مرتين فى اليوم، ووضع بعض الكريمات المرطبة على البشرة، فهذه النصائح تجنب المرأة ظهور حب الشباب أثناء فترة الحمل.

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