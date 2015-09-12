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الدكتور مروان سالم يكتب: للأمهات.. احذرن فيروس الروتا يسبب الإسهال لطفلك

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الدكتور مروان سالم يكتب: للأمهات.. احذرن فيروس الروتا يسبب الإسهال لطفلك الدكتور مروان سالم يكتب: للأمهات.. احذرن فيروس الروتا يسبب الإسهال لطفلك
فصل الصيف يشهد حاليا الكثير من التغيرات الجوية، والمناخية، بين ارتفاع شديد فى درجات الحرارة والرطوبة، وانخفاضها فجأة، وعلى الأم أن تقلق على صحة طفلها لتزايد كم الجراثيم والبكتيريا والعدوى فى الجو.

ولابد من الحذر من انتشار فيروس الروتا الشهير الذى ينتشر مع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة، ويتسبب هذا الفيروس فى إصابة الطفل الصغير بإسهال حاد ومستمر، كما يسبب القىء الشديد عند الرضع والأطفال.

ويصيب فيروس الروتا طفلًا من كل 3 أطفال، وأعراضه تتمثل فى إسهال مائى شديد لأكثر من 3 مرات فى اليوم مع ألم وتقلصات بالبطن، وجفاف شديد يهدد حياة الطفل ولابد من التعامل الفورى معه، عن طريق إعطائه كمية مناسبة من السوائل إضافة للمحاليل لتغذية الطفل.

ولابد من تحذير أفراد الأسرة من أن فيروس الروتا ينتشر بسرعة بين أفراد الأسرة، والتطعيم هو أفضل وسيلة للقضاء على هذا الفيروس والوقاية منه قبل العدوى حيث يعطى اللقاح عن طريق الفم للأطفال بداية من عمر 6 أسابيع.

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