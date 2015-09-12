السيطرة على حريق منزلين ونفوق 5 حيوانات بمركز سوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة العميد علاء الدين السعيد مدير الإدارة وقيادة العميد حسام المصرى وكيل الإدارة من السيطرة على حريق شب بمنزل، وامتد إلى منزل آخر دون حدوث خسائر بشرية، ونفوق 5 رؤوس ماشية وبعض المنقولات المنزلية.

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من العميد وائل جمال مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بنشوب حريق بناحية ونينة الشرقية دائرة المركز تمكنت قوات إدارة الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده .

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها الرائد محمود جلال الشريف رئيس مباحث مركز سوهاج بنشوب الحريق بمنزل ملك السيد فراج السيد أحمد 38 عاما حارس بمنطقة آثار سوهاج، وامتد لمنزل مجاور ملك سعد أحمد أحمد أحمد عبد الله 61 عاما عامل.

وكشفت التحريات أنه لم ينتج عن ذلك ثمة إصابات بأحد وانحصرت التلفيات فـى نفوق "5" رؤوس ماشية واحتراق بعض المنقولات المنزلية وكمية من البوص وأفلاق النخيل، وبسؤال المذكورين أيدا ما جاء بالفحص ورجحا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى من توصيلات عشوائية بمنزل الأول ونفيا الشبهة الجنائية، وأخطــرت الأدلــة الجنائيــة للمعاينــة الفنيـــــة، وتم إخطار الإدارة البيطرية بسوهاج للانتقال واتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة وظروفها وملابساتها، تحرر عن ذلك المحضر رقم 5703 إدارى المركز لسنة 2015 وجارى العرض على النيابة العامة .