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رفض دعوى تطالب ببطلان "تقسيم الدوائر"نتيجة فصل دائرتى "ادكو" و"أبو حمص"

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رفض دعوى تطالب ببطلان "تقسيم الدوائر"نتيجة فصل دائرتى "ادكو" و"أبو حمص" رفض دعوى تطالب ببطلان "تقسيم الدوائر"نتيجة فصل دائرتى "ادكو" و"أبو حمص"
قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من فارس حبيبة، والمحالة من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، وتطالب بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات بشأن بدء إجراء الانتخابات بالبحيرة دائرة ادكو وأبو حمص.

اختصمت الدعوى رقم ٧٦٨١١ لسنة ٦٩ ق، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس لجنة انتخابات محافظة البحيرة، بصفتهم، حيث طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبى بالامتناع بفصل دائرة ادكو عن دائرة أبو حمص لمخالفتها القواعد الدستورية، واتخاذ اللازم نحو فصل مرشحى دائرة ادكو عن مرشحى دائرة أبو حمص وما يلزم لتنفيذ ذلك.

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