النيابة تبدأ التحقيق مع المتهمين بسرقة سبائك ذهب مصلحة "سك العملة"

كتبت رانيا عامر

بدأ المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، بإشراف المستشار زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد، رئيس نيابة استئناف القاهرة، وفريق من النيابة، التحقيق مع المتهمين بسرقة سبائك الذهب من داخل مصلحة سك العملة التابعة لوزارة المالية.ويذكر أن المتهمين أدلوا بأقوالهم أمام رجال المباحث عقب القبض عليهم وبحوزتهم المضبوطات المسروقة من مصلحة سك العملة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وطالب المستشار أحمد لبيب رئيس نيابة حوادث غرب الكلية باستدعاء كل من مأمور ورئيس مباحث قسم الظاهر لسماع أقوالهما فى الواقعة.كان بلاغ ورد إلى مديرية أمن القاهرة بتعرض مصلحة سك العملة إلى سرقة سبائك ذهبية منها فانتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة واستمعت الأجهزة الأمنية إلى أقوال العاملين بالمصلحة، مع إخطار مصلحة الأدلة الجنائية لرفع البصمات بغرض سرعة التوصل لهوية الجناة. تحفظ رجال الأمن حال وصولهم على كافة كاميرات المراقبة داخل وخارج المصلحة، وتشكل فريق بحث مكبر وكشفت التحقيقات الأولية للنيابة أن الموظف المسئول عن حفظ المفاتيح متورط فى الواقعة، وبمواجهة النيابة العامة له، أنكر معرفته أو صلته بالحادث، مؤكدا أنه يعمل منذ سنوات فى المصلحة وملف سلوكه يشهد له بذلك، فقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة القضية.

'); } }); } catch (e) { } } return false; }); });