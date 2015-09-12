أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... العلقة اللي إتضربتها في فيلم خارج الخدمة من أحمد الفيشاوي كانت حقيقية -
برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

غرفة عمليات لنادى هيئة قضايا الدولة لمتابعة الانتخابات البرلمانية

Google+ Print
غرفة عمليات لنادى هيئة قضايا الدولة لمتابعة الانتخابات البرلمانية غرفة عمليات لنادى هيئة قضايا الدولة لمتابعة الانتخابات البرلمانية
قرر مجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار خالد زين رئيس النادى، تشكيل غرفة عمليات بمقر النادى لمتابعة الانتخابات البرلمانية، ولتذليل كافة العقبات التى قد تواجه أعضاء الهيئة ممن يضطلعون بالإشراف على العديد من لجان الانتخابات، فى إطار الإشراف القضائى الكامل من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة على العملية الانتخابية.

وقال المستشار خالد زين – فى تصريح له –" إن غرفة العمليات التى ستضم فى عضويتها أعضاء من مجلس إدارة النادى ستكون حلقة الوصل بين أعضاء الهيئة، واللجنة العليا للانتخابات لإزالة أى عقبات قد تواجه أداءهم لرسالتهم".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365