غرفة عمليات لنادى هيئة قضايا الدولة لمتابعة الانتخابات البرلمانية

قرر مجلس إدارة نادى هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار خالد زين رئيس النادى، تشكيل غرفة عمليات بمقر النادى لمتابعة الانتخابات البرلمانية، ولتذليل كافة العقبات التى قد تواجه أعضاء الهيئة ممن يضطلعون بالإشراف على العديد من لجان الانتخابات، فى إطار الإشراف القضائى الكامل من القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المختلفة على العملية الانتخابية.

وقال المستشار خالد زين – فى تصريح له –" إن غرفة العمليات التى ستضم فى عضويتها أعضاء من مجلس إدارة النادى ستكون حلقة الوصل بين أعضاء الهيئة، واللجنة العليا للانتخابات لإزالة أى عقبات قد تواجه أداءهم لرسالتهم".