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عدم اختصاص"الإدارى"فى دعوى بطلان "تقسيم الدوائر"بسبب مقاعد المجتمعات العمرانية

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عدم اختصاص"الإدارى"فى دعوى بطلان "تقسيم الدوائر"بسبب مقاعد المجتمعات العمرانية عدم اختصاص"الإدارى"فى دعوى بطلان "تقسيم الدوائر"بسبب مقاعد المجتمعات العمرانية
قضت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيى دكرورى بعدم اختصاصها فى نظر الدعوى المقامة من ياسر محمد أبو العلا، وتطالب بوقف الانتخابات البرلمانية بالدائرة ٢٤ وفصل مقعد المجتمع العمرانى عن مقعد منطقة التبين وببطلان تقسيم الدوائر الانتخابية الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم ٨٨ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠١٤، الذى على إثره دعت اللجنة العليا للانتخابات الناخبين، وذلك للمخالفة للدستور والقانون بضم مجتمعات عمرانية جديدة لآخر قبلية الدائرة ٢٤ مدينة ١٥ مايو والتبين والالتزام بفصل مدينة ١٥ مايو إداريا عن التبين.

حملت الدعوى رقم ٧٦٧٥١ لسنة ٦٩ ق، واختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

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مصر 365