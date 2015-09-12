القضاء الإدارى يرفض دعوى وقف سداد رسوم الكشوف الطبية لمرشحى الانتخابات

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى أمل عبد الرسول حسين عبد المنعم والتى تطالب فيها بوقف سداد رسوم الكشوف الطبية مرة اخرى لمرشحى الانتخابات البرلمانية ورد ما تم سداده من ١ سبتمبر الجارى.

واختصمت الدعوى رقم ٧٦٥٨٨ لسنة ٦٩ قضائية كلا من رئيس الللجنة العليا للانتخابات ووزير الصحة بصفتهم.

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