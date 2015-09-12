استنفار أمنى مكثف بوسط العاصمة التونسية تزامنا مع مظاهرات اليوم

شهد شارع الحبيب بورقيبه بوسط العاصمة التونسية والشوارع المحاذية له استنفارا أمنيا مكثفا تزامنا مع المسيرتين المناهضتين لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية اللتين سيتم تنظيمهما بعد ظهر اليوم بوسط العاصمة.

كان عدد من الجبهات الشعبية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى قد أعلنت عن تنظيم وقفة إحتجاجية اليوم السبت، ضد قانون المصالحة الاقتصادية تحت شعار "مانيش مسامح" بهدف للتصدى لمشروع قانون المصالحة.

وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد طالبت منظمى المسيرة تأجيلها إلى وقتا لاحق نظرا لوجود تهديدات إرهابية خلال الفترة الحالية، مشيرة إلى أن تنظيم المظاهرة اليوم يشكل "تشتيتا وتهديدا للمؤسسة الأمنية".