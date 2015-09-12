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الزند: من يحمل الدماء المصرية لديه قناعة ويحمل أمانة خدمة البلاد

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الزند: من يحمل الدماء المصرية لديه قناعة ويحمل أمانة خدمة البلاد الزند: من يحمل الدماء المصرية لديه قناعة ويحمل أمانة خدمة البلاد

الزند

أكد المستشار أحمد الزند وزير العدل بالحكومة المستقيلة، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء المستقيل، رجل مصري وطني ، وكونه يحمل الدماء المصرية مثله مثل اي مصري شريف فإن لديه قناعة ويحمل أمانة خدمة في أي مكان يكلف به .

وأعرب المستشار الزند، عن أمله ان يوفق مصر وشعبها بقيادة الرئيس عبد الفتاح للأصلح في كافة المجالات لخدمة الوطن ، وأن يوفق رئيس وزراء مصر الذي سيتم تكليفه بهذه المهمة الكبيرة والوزراء الذين سيتم تكليفهم ، خاصة وأن المرحلة المقبلة تتطلب عطاء بلا حدود من كل فرد من أفراد الشعب المصري كل في مكانه .

وأشار الي أن وسائل الإعلام المختلفة المقرؤة والمرئية عليها دور كبيرا خلال المرحلة القادمة لتكون أداة إيجابية تدفع البلد إلى الأمام.

أ ش أ

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