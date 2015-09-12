بالفيديو: كاظم الساهر يحتفل بعيد ميلاده مع نانسي عجرم وتامر حسني

نظراً لظروف عمله وارتباطه بتصوير برنامج "ذا فويس كيدز"، حضر نجلا الفنان كاظم الساهر، عمر ووسام وحفيدته، إلى إستديوهات "ام بي سي"، للاحتفال بعيد ميلاده الـ 58، مع الفنانين تامر حسني ونانسي عجرم ومدير أعمالها جيجي لامارا وأسرة البرنامج.

كاظم الساهر بدا سعيدا بالمفاجأة، خصوصاً بحضور حفيدته الصغيرة، ونشر على صفحته الخاصة عبر "فايسبوك"، فيديو يعرض تفاصيل الإحتفال بعيده، منذ لحظة الإستعداد لدخول غرفته في الإستديو، مروراً بدخول ولديه وحفيدته ومن بعدهما نانسي عجرم وتامر حسني وهو يحمل قالب حلوى كبير، مزيّناً بصورته ومضاء بالشموع.

من ناحية أخرى، تلقى كاظم الساهر التهنئة بعيد ميلاده عبر "تويتر" من الفنان صابر الرباعي الذي نشر صورة ثنائية لهما وعلق تحتها "اليوم عيد ميلاد القيصر! كل سنة وأنت طيب وفنك راقي مثلك"، كما أعادت نانسي عجرم تقديم التهنئة له، ونشرت صورة مشتركة لهما وعلقت تحتها "Happy Birthday للقيصر كاظم الساهر".

إلى ذلك تلقى عاصي الحلاني آلاف المعايدات، على فايسبوك وعبر الحساب الخاص بـ"الفانز" الذين بدأوا بالتحضير لهذه المناسبة، منذ نحو أسبوعين، من خلال إرسال تغريدات تتمنى طول العمر والنجاح والصحة لنجمهم المفضل.

هكذا احتفل راغب وأنجلينا وأنابيلا بأعياد ميلادهم

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