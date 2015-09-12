الشوط الثاني في إنجلترا - إيفرتون 2-1 تشيلسي .. محاولات البلوز مستمرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لواحدة من قمة مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. إيفرتون ضد تشيلسي.

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ويحل تشيلسي ضيفا على إيفرتون في افتتاح مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

** انطلاق الشوط الثاني.

** إيفرتون 2-1 تشيلسي

** نهاية الشوط الأول

** صارووووخ وجوووول رائع لماتيتش

** إيفرتون 2-0 تشيلسي

** نااااااااااايسميث والهدف الثاني لإيفرتون في مرمى تشيلسي.

** الهدف الأول لإيفرتون في مرمى تشيلسي عن طريق البديل نايسميث.

** إصابة محمد بيزيتش وخروجه من أرض الملعب ومشاركة ستيفن نايسميث في الدقيقة 9.

** انطلاق المباراة