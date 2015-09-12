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بالفيديو - رب ضارة نافعة .. إيفرتون يضرب مرمى تشيلسي مرتين بسبب إصابة

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بالفيديو - رب ضارة نافعة .. إيفرتون يضرب مرمى تشيلسي مرتين بسبب إصابة بالفيديو - رب ضارة نافعة .. إيفرتون يضرب مرمى تشيلسي مرتين بسبب إصابة

وقفت جماهير إيفرتون في الدقيقة التاسعة لتصفق للاعب الفريق محمد بيزيتش بعد تعرضه للإصابة والخروج من أرض الملعب. ولكن لم يتوقع أي حد أن تتسبب تلك الإصابة في هز مرمى تشيلسي مرتين.

تشيلسي يحل ضيفا على إيفرتون في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي.

وبسبب إصابة بيزيتش دفع روبرتو مارتينيز مدرب إيفرتون بستيفن نايسميث والأخير يظهر سريعا سريعا في الميدان.

هدف أول لإيفرتون في الدقيقة 17 من رأسية نايسميث. وقبل حتى أن يدرك تشيلسي الصدمة اهتزت الشباك من جديد لصالح إيفرتون.

هدف ثاني لإيفرتون عن طريق نايسميث أيضا من تسديدة قوية من خارج المنطقة هزت شباك أسمير بيجوفيتش وكتبت صدمة كبيرة لجماهير تشيلسي وجوزيه مورينيو.

شاهد الهدف الأول لإيفرتون

شاهد الهدف الثاني لإيفرتون

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فيديو اليوم السابع

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