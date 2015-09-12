بالصور- أفضل 10 حراس في فيفا 16 .. مفاجأة كبيرة

هوجو لوريس أفضل من جانلويجي بوفون. وثلاثي الدوري الإنجليزي في المقدمة و"رعد" الألماني يحلق. في أفضل 10 حراس في لعبة FiFa 2016.

عشاق كرة القدم ولعبة FiFa16 في انتظار النسخة الجديدة من اللعبة والتي ستصدر في الأسواق خلال الشهر القادم.

وكان الموقع الرسمي للعبة قد نشر من قبل أقوى 50 لاعبا في النسخة الجديدة المنتظرة والتي شهدت بالطبع أسم ليونيل ميسي في الصدارة. (طالع التفاصيل)

كما نشر موقع fathead الخاص بأرقام وإحصائيات اللعبة أرقام محمد صلاح والتي جاءت رائعة. (طالع التفاصيل).

إلى جانب أرقام وإمكانيات السباعي المصري المحترف في الخارج وهم أحمد حسن كوكا وأحمد المحمدي ومحمد النني وعلي غزال ومحمد عبد الشافي وعمرو طارق ومحمد صلاح. (طالع التفاصيل)

قبل أن يأتي الدور على فيديو الاحتفالات الجديدة في اللعبة. (شاهد الفيديو)

ودور أسرع 20 لاعبا في اللعبة دون ظهور أسماء كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وآرين روبن. (طالع التفاصيل)

واستكمالا لسلسلة موضوعات الإصدار الجديد المنتظر من لعبة FiFa. نشر الموقع الرسمي للعبة قائمة أفضل 10 حراس بفيفا 16.

على رأس القائمة يأتي مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ والمتوج بلقب كأس العالم 2014 مع ألمانيا.

بعدها تظهر قوة الدوري الإنجليزي بتواجد دافيد دي دخيا وتيبو كورتوا وبيتر تشك على الترتيب بعد مانويل نوير.

شاهد - عدسة أفضل 10 حراس في فيفا 16

خامسا يأتي المتألق بيرنارد لينو حارس باير ليفركوزن ثم هوجو لوريس حارس توتنام الذي يتفوق على بوفون صاحب المركز السابع وإيكر كاسياس صاحب المركز الثامن.

وغاب تماما أسم تير شتيجن وكلاوديو برافو حارسي برشلونة عن قائمة أفضل 10 حراس في لعبة FiFa16.

قائمة شهدت تواجد سمير هاندانوفيتش حارس إنتر في المركز التاسع وستيف مانداندا حارس مارسيليا في المركز العاشر.

شاهد - عدسة أفضل 10 حراس في فيفا 16