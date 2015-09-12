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بالصور.. مئات المدرسين المساعدين يواصلون اختبارات وظائف الأزهر التحريرية بأسيوط

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بالصور.. مئات المدرسين المساعدين يواصلون اختبارات وظائف الأزهر التحريرية بأسيوط بالصور.. مئات المدرسين المساعدين يواصلون اختبارات وظائف الأزهر التحريرية بأسيوط

 واصل اليوم السبت المئات من المتقدمين لمسابقة وظائف معلم مساعد بالأهر من محافظتي أسيوط والوادي الجديد، اختباراتهم التحريرية بمدرجات كلية العلوم بفرع جامعة الأزهر في أسبوط.

 من جهته قال أحمد عباس أمين عام جامعة الأزهر لفرع أسيوط، انه بناء على تعليمات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر والدكتور عبدالحي عزب رئيس الجامعة تجرى اختبارات مسابقة الازهر الشريف والتي اعلن عنها في اغسطس الماضي بمدرجات الجامعة حيث يتم اختبار المتقدمين لوظائف معلم مساعد ومحفظ قران وواعظ .

واشار عباس إلى إنه تم توفير عدد من القاعات لاداء الاختبارات سعت القاعة 600 فرد بالاضافة الى توفير عدد من الموظفين من فرع الجامعة للمراقبة خلال اداء الاختبارات والتي بدات الخميس الماضي الموافق 10 سبتمبر وتستمر حتى 19 سبتمبر الجاري

واضاف عباس،  ان لجنة أسيوط تقوم باختبار المتقدمين للوظائف من محافظتي أسيوط والوادي الجديد.

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