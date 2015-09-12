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عامل يقتل جاره بسبب خلافات على رش المياه فى البدرشين

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عامل يقتل جاره بسبب خلافات على رش المياه فى البدرشين عامل يقتل جاره بسبب خلافات على رش المياه فى البدرشين
ألقت أجهزة الأمن، القبض على عامل متهم بقتل جاره صاحب سوبر ماركت بسنجة فى مشاجرة بينهما، بسبب رش المتهم للمياه أمام محل المجنى عليه، وأثناء معاتبته له تعدى عليه العامل وقتله.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا بوفاة "أحمد .ج" - 35 سنة - فى مشاجرة بينه وجاره "سيد.م" 29 سنة - بسبب سكب المياه أمام السوبر ماركت الخاص بالمجنى عليه، حيث جلب العامل سنجة وقتل بها جاره بعدة طعنات نافذة.

تشكل فريق بحث قاده العميد عبد الوهاب شعرواى مفتش قطاع جنوب الجيزة، ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مع جاره على رش المياه، وأرشد على السلاح المستخدم فى الحادث فتحرر له المحضر اللازم، وأمر اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة بإحالته إلى النيابة فباشرت التحقيق.

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مصر 365