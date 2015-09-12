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وفاة متهم بقضية مخدرات أثناء التحقيق معه داخل نيابة ديرب نجم بالشرقية

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وفاة متهم بقضية مخدرات أثناء التحقيق معه داخل نيابة ديرب نجم بالشرقية وفاة متهم بقضية مخدرات أثناء التحقيق معه داخل نيابة ديرب نجم بالشرقية
لفظ متهم فى قضية مخدرات، أنفاسه الأخيرة أثناء التحقيق معه، داخل نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وتبين أنه يعانى من مرض السكر والكبد، وأنه لا توجد شبهة جنائية فى الوفاة، وصرحت نيابة ديرب نجم برئاسة إبراهيم سرى الجمل بدفن الجثمان .

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع العاشر من رمضان بالشرقية، قد ألقت القبض، يوم الخميس الماضى، على كل من "عزوز ص ز ح" 32 دبلو ومقيم شارع محمد مصطفى ديرب نجم، والسابق ضبطه فى القضية رقم 26298 لسنة 2012 جنايات أمن دولة مركز السنطة بالغربية سلاح آلى، و"صلاح ع ع" 60 سنة مقيم مركز ديرب نجم شرقية و"رشدى ع م" 28 سنة صاحب مكتب إيجار سيارات ومقيم كفور نجم الإبراهيمية أثناء قيادتهم السيارة 37118 ملاكى الشرقية وبحوزتهم 60 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى 3000 جنيه و3 هواتف أمام المستشفى المركزى ببندر ديرب نجم. وأثناء عرضهم على النيابة العامة توفى المتهم الثانى.

وتبين من توقيع الطب الشرعى ومفتش الصحة أن سبب الوفاة ارتفاع فى ضغط الدم، وأنه يعانى من مرض السكر والكبد وأن أسرته لم تشتبه فى الوفاة جنائيا.

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مصر 365