أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... العلقة اللي إتضربتها في فيلم خارج الخدمة من أحمد الفيشاوي كانت حقيقية -
برشلونة يمطر شباك إشبيلية بثلاثية -
لجنة الفيروسات الكبدية: مسح شامل لفيروس "سي" في جميع مدن وقرى الصعيد -
إصابة 5 أشخاص في انفجار "أنبوبة بوتاجاز" بالمحلة -
السفير الهندي : مصر دولة عظيمة ونتطلع للتعاون معها -
تشكيل حكومة جديدة في المغرب بعد تعثر استمر ستة أشهر -
اهداف مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
شيري ستوديو - العرض الأول في شيري ستوديو ... عرض أكثر من رائع -
فريق بنفيكا يحرز الهدف الاول فى مرمى فريق شتوريل فى الدقيقة 33 من الشوط الأول -
السيسي: حريصون على تعزيز التعاون الاستخباراتي مع أمريكا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

دعوى تطالب ببطلان إجراءات الترشح بنظام القوائم

Google+ Print
دعوى تطالب ببطلان إجراءات الترشح بنظام القوائم دعوى تطالب ببطلان إجراءات الترشح بنظام القوائم
أقام أرميا وليم يعقوب المحامى، دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، تطالب بوقف تنفيذ البند الثالث من القرار رقم ٦٦ لسنة ٢٠١٥ الصادر من اللجنة العليا للانتخابات والخاص بإجراءات الترشح بنظام القوائم بعدم النص على حظر ومنع الشخصيات العامة من غير ذوى الصفات من الترشح على القوائم الانتخابية.

واختصمت الدعوى رقم ٧٦٩٣٤ لسنة ٦٩ ق، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، حيث ذكرت الدعوى أن القرار تتضمن أن يتعين على كل قائمة مخصص لها عدد ٤٥ مقعدا تسعة مترشحين من المسيحين وستة مترشحين من العمال والفلاحين وستة مترشحين من الشباب وثلاثة مترشحين من ذوى الإعاقة وثلاثة من المقيمين بالخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 21 من النساء على الأقل وفى جميع الأحوال يجب أن تتوفر فى المرشحين الاحتياطين ذات الأعداد والصفات، ولا تقبل القائمة غير المستوفية للشروط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365